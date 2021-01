Atalanta Lazio LIVE 0-1: si riparte al Gewiss Stadium (Di domenica 31 gennaio 2021) Al Gewiss Stadium, il match valido per la 20ª giornata di Serie A 2020/2021 tra Atalanta e Lazio: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE Al “Gewiss Stadium” Atalanta e Lazio si affrontano nel match valido per la 20ª giornata della Serie A 2020/21. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi Atalanta Lazio 0-1 MOVIOLA 1? Si parte – Chiffi dà il via è Atalanta-Lazio 2? GOL Lazio – La sblocca subito Marusic! Tiro a giro di Marusic che beffa Gollini sotto al sette! 10? Pressing Atalanta – I nerazzurri cercano l’imbucata con Zapata, chiude bene la Lazio che tampona bene l’offensiva della Dea 20? Punizione ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 31 gennaio 2021) Al, il match valido per la 20ª giornata di Serie A 2020/2021 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAl “si affrontano nel match valido per la 20ª giornata della Serie A 2020/21. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi0-1 MOVIOLA 1? Si parte – Chiffi dà il via è2? GOL– La sblocca subito Marusic! Tiro a giro di Marusic che beffa Gollini sotto al sette! 10? Pressing– I nerazzurri cercano l’imbucata con Zapata, chiude bene lache tampona bene l’offensiva della Dea 20? Punizione ...

Atalanta_BC : ?? In campo così! ?? Our line-up to face Lazio! Presented by @Plus500 #AtalantaLazio #SerieATIM #GoAtalantaGo ???? - Atalanta_BC : #AtalantaLazio | 0-1 | HALF-TIME ? Chiudiamo in svantaggio il primo tempo. Lazio lead at the break. @Plus500… - navy_window : [LIVE] | ATALANTA - LAZIO |G/G @ 1,50 |????? - laziopress : Atalanta-Lazio, Marusic: “Dobbiamo continuare così. Lulic mi aveva detto di tirare prima della partita”… - elgraficoweb : ???? #SerieA Fecha 20, complementos en marcha: ?? Atalanta 0 ?? Lazio 1 (Adam Marusic ????) ?? Cagliari 0 ?? Sassuolo 0… -