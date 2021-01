Un quasi kolossal | il “Gesù” di Zeffirelli | e uno strepitoso “Ligabue” | è il 1977

(Di sabato 30 gennaio 2021) Siamo ancora nel. “Sacco e Vanzetti” è uno sceneggiato in due puntate diretto da Giacomo Colli, scene di Pino Valenti: ricostruisce la tragedia dei due anarchici italiani Nicola Sacco e Bartolomeo Vanzetti, morti sulla sedia elettrica a Boston (Usa) nel 1927, per un duplice omicidio che non avevano commesso. Interpreti principali erano: Achille Millo (Sacco), Franco Graziosi (Vanzetti), Andrea Checchi (il procuratore), Mario Ferrari (il giudice), Giuseppe Pagliarini (l’avvocato), Stefano Varriale (il presidente del comitato), Enrico Glori. Il lavoro è la versione italiana di “The Sacco-Vanzetti Story”, originale televisivo scritto da Reginald Rose nel 1960 per il ciclo Sunday Showcase della NBC, interpretato da Martin Balsam e Steven Hill con la regia di Sidney Lumet. Il testo americano fu tradotto e adattato da Mario Fratti. Ferdinando Nicola Sacco e Bartolomeo ...

Ultime Notizie dalla rete : quasi kolossal

L'Osservatore d'Italia

... il fenomeno delle Winx, sembra un'araba fenice, è lì a crescere bambine determinate dadue ... Firmata da Brian Young (The Vampire Diaries), girata con mezzi dain Irlanda, in mezzo alla ...Titanic 3D (Amazon Prime Video) La nuova versione deldi James Cameron che ha lanciato la ...stesse per spiccare il volo, resterà per sempre nell'immaginario collettivo. Lui è un ...Clicca e condividi l'articoloUn inchino al capostipite Harry Potter, un po’ di adrenalina alla Hunger Games, di mistero alla Stranger things… si potrebbero trovare anche altri riferimenti visivi ma no ...Un inchino al capostipite Harry Potter, un po' di adrenalina alla Hunger Games, di mistero alla Stranger things... (ANSA) ...