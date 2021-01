Stop alle vaccinazioni: la richiesta dell’Oms dopo la prima fase (Di sabato 30 gennaio 2021) Alessandro Nunziati La richiesta è arrivata direttamente dall’Organizzazione mondiale della Sanità (Oms): gli Stati membri devono interrompere le vaccinazioni anti Covid sul proprio territorio una volta completata la fase uno. Si tratta della fase in cui vengono immunizzati gli operatori sanitari e i pazienti vulnerabili. Il motivo alla base di una tale richiesta dell’Oms, riportata dall’Agi, è che solo così si potrà garantire un “equo” accesso al vaccino a livello globale. A parlare è la portavoce dell’Oms, Margaret Harris, secondo cui si tratta della cosa giusta da fare a “moralmente” ed “economicamente”. Queste le dichiarazioni di Harris alla Bbc: “Stiamo chiedendo ai Paesi membri che, una volta vaccinate queste categorie, garantiscano che le forniture a cui ... Leggi su improntaunika (Di sabato 30 gennaio 2021) Alessandro Nunziati Laè arrivata direttamente dall’Organizzazione mondiale della Sanità (Oms): gli Stati membri devono interrompere leanti Covid sul proprio territorio una volta completata launo. Si tratta dellain cui vengono immunizzati gli operatori sanitari e i pazienti vulnerabili. Il motivo alla base di una tale, riportata dall’Agi, è che solo così si potrà garantire un “equo” accesso al vaccino a livello globale. A parlare è la portavoce, Margaret Harris, secondo cui si tratta della cosa giusta da fare a “moralmente” ed “economicamente”. Queste le dichiarazioni di Harris alla Bbc: “Stiamo chiedendo ai Paesi membri che, una volta vaccinate queste categorie, garantiscano che le forniture a cui ...

UNHCRItalia : Rispettare le vite umane e i diritti dei rifugiati non è una scelta, è un obbligo legale e morale. L'UNHCR è allar… - Agenzia_Ansa : La Svezia sospende i pagamenti alla Pfizer. La stop è legato alla quantità di dosi nelle fiale di vaccino dopo che… - rosabevilacqua1 : RT @ElioLannutti: Bufera su Renzi in Arabia. 'Pagato da un regime'. Conte: 'Stop alle armi' | Rep - MontiFrancy82 : Sarà dedicata a Teramo la puntata di #Stopandgo in onda sabato 30 gennaio su Rai2 alle 16.35 @lenaforgia… - Rodica17957578 : RT @ElioLannutti: Bufera su Renzi in Arabia. 'Pagato da un regime'. Conte: 'Stop alle armi' | Rep -