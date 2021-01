Multa di 400 euro al disabile che prendeva il caffè. Salvini: pagheremo noi, ci vuole buonsenso (Di sabato 30 gennaio 2021) Matteo Salvini ha contattato il disabile Multato per aver preso un caffè in un bar, dove era entrato con la carrozzina ‘per ripararsi dal freddo’. La disavventura è avvenuta a Porto Recanati (Macerata): il signor Ricci, 58enne affetto da distrofia muscolare, si è visto appioppare una sanzione di 400 euro dopo un intervento di agenti in borghese. Multa al disabile, Salvini invoca buonsenso La vicenda è stata riportata da alcuni quotidiani. Salvini ha pubblicamente invocato ‘buonsenso’. Poi, oggi pomeriggio, ha contattato direttamente Ricci (oltre alla sorella Giusy e il proprietario del locale): “La Lega è pronta a pagare la sanzione al suo posto”. Salvini ha riportato la vicenda in un ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 30 gennaio 2021) Matteoha contattato ilto per aver preso unin un bar, dove era entrato con la carrozzina ‘per ripararsi dal freddo’. La disavventura è avvenuta a Porto Recanati (Macerata): il signor Ricci, 58enne affetto da distrofia muscolare, si è visto appioppare una sanzione di 400dopo un intervento di agenti in borghese.alinvocaLa vicenda è stata riportata da alcuni quotidiani.ha pubblicamente invocato ‘’. Poi, oggi pomeriggio, ha contattato direttamente Ricci (oltre alla sorella Giusy e il proprietario del locale): “La Lega è pronta a pagare la sanzione al suo posto”.ha riportato la vicenda in un ...

pisto_gol : Confini chiusi per il Covid, CR7 festeggia Giorgina a Courmayeur. La multa-400€ non è un problema: il problema è l… - capuanogio : #Ronaldo e Georgina non sono stati multati ieri, ma la sanzione potrebbe arrivare nei prossimi giorni, per essere u… - Sclero5 : RT @valy_s: #Covid19 #Macerata 58enne in carrozzina entra in un bar per bere un caffè e ripararsi dal FREDDO.. ma solerti agenti in borghes… - VincenzoViolano : RT @IlariaBifarini: Ero tra i 57 pericolosi avventori del ristorante, rei di fare quello che è concesso a pranzo ma non a cena, non si sa i… - NicolinoDel : RT @valy_s: #Covid19 #Macerata 58enne in carrozzina entra in un bar per bere un caffè e ripararsi dal FREDDO.. ma solerti agenti in borghes… -