Tempo pieno scuola primaria, cresce richiesta al centro-Nord. Al Sud non decolla e si preferiscono le 27 ore settimanali (Di venerdì 29 gennaio 2021) Alla luce dei primi dati sulle iscrizioni scuola 2021/2022, emerge ancora con chiarezza che il Tempo pieno per la scuola primaria viene maggiormente richiesto nelle regioni del Nord Italia, mentre al sud pare proprio che le 40 ore settimanali non piacciano molto. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di venerdì 29 gennaio 2021) Alla luce dei primi dati sulle iscrizioni2021/2022, emerge ancora con chiarezza che ilper laviene maggiormente richiesto nelle regioni delItalia, mentre al sud pare proprio che le 40 orenon piacciano molto. L'articolo .

LegaSalvini : DUE ARRESTI NELL'APPARTAMENTO DI BOLOGNA, TROVATO PIENO DI DROGA. SALVINI E IL BLITZ NEL PALAZZO DELLA CITOFONATA:… - capuanogio : #Inter avanti con pieno merito: 28 tiri (14 in porta), 68% possesso palla e secondo tempo di dominio. #Tatarusanu m… - LucianoBianch63 : RT @Paloma02382855: LEI SPACCIA? CERRRRRRTO CHE SPACCIA! BECCATO IN PIENO. HAI RAGIONE CAPITANO: IL TEMPO E' GALANTUOMO... - liberocris : Per risolvere a crisi proporrei un ex presidente del consiglio come collaboratore a tempo pieno in Arabia Saudita !!!!! #agorarai - orizzontescuola : Tempo pieno scuola primaria, cresce richiesta al centro-Nord. Al Sud non decolla e si preferiscono le 27 ore settim… -

Ultime Notizie dalla rete : Tempo pieno Tempo pieno scuola primaria: incremento record di nuove domande Tuttoscuola