Jonny Greenwood: una nuova colonna sonora (Di venerdì 29 gennaio 2021) Jonny Greenwood firmerà la colonna sonora di Spencer, il film sulla principessa Diana. Il nuovo film diretto dal regista cileno Pablo Larraín è uno dei titoli più attesi di questo nuovo anno. Le riprese dovrebbero finire in autunno. Il film uscirà in occasione del 25° anniversario della morte di Diana. Chi è Jonny Greenwood? Jonny Greenwood è un polistrumentista e compositore inglese, nonché chitarrista solista dei Radiohead. Greenwood ha la capacitò di passare dalla chitarra al flauto, passando per la fisarmonica e finendo con la batteria. Tutti gli arrangiamenti dei Radiohead passano attraverso il filtro del polistrumentista. Stessa cosa per molte delle linee armoniche.

