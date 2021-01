Buffon, il suo idolo N’Kono lo esalta: «Il più grande di tutti. E che umiltà» (Di venerdì 29 gennaio 2021) Gigi Buffon ha sempre dichiarato di essersi ispirato a Thomas N’Kono per iniziare a fare il portiere: ecco le parole del camerunense Thomas N’Kono, ex portiere del Camerun, ha scatenato la voglia di tuffarsi tra i pali di Gianluigi Buffon. E l’idolo del portiere della Juventus lo ha esaltato in una intervista a Fanpage.it. LEGGI L’INTERVISTA COMPLETA SU JUVENTUS NEWS 24 INCONTRO – «Fu ai mondiali del 1998, quando l’Italia e il Camerun si sfidarono ai gironi. Io accompagnavo la mia nazionale e lui venne a salutarmi velocemente. Poi ci siamo rivisti l’anno dopo. Il tutto grazie all’intercessione di Patrick Mboma, che in quell’anno giocava al Cagliari e poi sarebbe andato con lui al Parma nell’estate del 2000. Patrick mi mise in contatto diretto con lui, il quale ammise di essersi ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 29 gennaio 2021) Gigiha sempre dichiarato di essersi ispirato a Thomasper iniziare a fare il portiere: ecco le parole del camerunense Thomas, ex portiere del Camerun, ha scatenato la voglia di tuffarsi tra i pali di Gianluigi. E l’del portiere della Juventus lo hato in una intervista a Fanpage.it. LEGGI L’INTERVISTA COMPLETA SU JUVENTUS NEWS 24 INCONTRO – «Fu ai mondiali del 1998, quando l’Italia e il Camerun si sfidarono ai gironi. Io accompagnavo la mia nazionale e lui venne a salutarmi velocemente. Poi ci siamo rivisti l’anno dopo. Il tutto grazie all’intercessione di Patrick Mboma, che in quell’anno giocava al Cagliari e poi sarebbe andato con lui al Parma nell’estate del 2000. Patrick mi mise in contatto diretto con lui, il quale ammise di essersi ...

