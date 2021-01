Ibra accusato di razzismo immaginario - (Di giovedì 28 gennaio 2021) Franco Ordine Sui social appelli a escluderlo da Sanremo. Ma nella lite nel derby la pelle non conta Ogni incendio ha la sua scintilla. Quello del derby di coppa Italia si propaga all'improvviso e senza nessun preavviso. Accade tutto sul finire del primo tempo, 1 a 0 per il Milan, gol di Ibra a metà frazione, l'Inter attacca a testa bassa. Lukaku riceve una spallata da Romagnoli: l'arbitro Valeri fischia il fallo. L'interista non si accontenta e parte verso Romagnoli, frenato da Kessiè, dai suoi e dal connazionale Saelemaekers, respinto con una manata. A quel punto Ibra, lontano dall'azione, rientra e comincia a guardare verso Lukaku con un sorriso strafottente. «Chiama tua mamma, vai a fare i tuoi riti voodoo di m, piccolo asino», gli manda a dire. Spiegazione didascalica per tutti: la definizione «piccolo asino» è riferita al fatto ... Leggi su ilgiornale (Di giovedì 28 gennaio 2021) Franco Ordine Sui social appelli a escluderlo da Sanremo. Ma nella lite nel derby la pelle non conta Ogni incendio ha la sua scintilla. Quello del derby di coppa Italia si propaga all'improvviso e senza nessun preavviso. Accade tutto sul finire del primo tempo, 1 a 0 per il Milan, gol dia metà frazione, l'Inter attacca a testa bassa. Lukaku riceve una spallata da Romagnoli: l'arbitro Valeri fischia il fallo. L'interista non si accontenta e parte verso Romagnoli, frenato da Kessiè, dai suoi e dal connazionale Saelemaekers, respinto con una manata. A quel punto, lontano dall'azione, rientra e comincia a guardare verso Lukaku con un sorriso strafottente. «Chiama tua mamma, vai a fare i tuoi riti voodoo di m, piccolo asino», gli manda a dire. Spiegazione didascalica per tutti: la definizione «piccolo asino» è riferita al fatto ...

Antonio16_92 : @fedesene Parla pure della frase di Lukaku 'Scopo te e tua moglie' che ha proferito verso Ibra. Altrimenti posso be… - kessierole : @ritarapis @fedesene quindi la vittima è lei e non ibra che è stato accusato di essere razzista senza motivo, ridicole entrambe ???? - Chiedonoperme : RT @CinghAmanuense: @ComunqueMilan chiedo per un amico, non hanno ancora accusato ibra di aver scatenato l'assalto al campidoglio con le su… - CinghAmanuense : @ComunqueMilan chiedo per un amico, non hanno ancora accusato ibra di aver scatenato l'assalto al campidoglio con l… - FGattinoni : Chi accusa #Ibra di #razzismo dovrebbe essere a sua volta accusato di sabotaggio alla lotta al #razzismo… -