Covid, Lazio e Lombardia rischiano di restare arancioni. Sei regioni verso il giallo (Di giovedì 28 gennaio 2021) Il trend generale è da zona gialla, ma non tutte le regioni oggi arancioni da domenica 31 gennaio passeranno nella fascia inferiore di rischio. L'ufficialità arriverà domani, 29 gennaio, con le valutazioni aggiornate della Cabina di regia basate sui dati relativi alla settimana dal 18 al 24 gennaio, ma delle nove regioni - Abruzzo, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Marche, Piemonte, Valle d'Aosta e Umbria - che sono rimaste in zona arancione per due settimane (il ministro della Salute, Roberto Speranza, ha firmato le ordinanze il 16 gennaio) diverse hanno dati da zona gialla, ma non per questo vi entreranno dal 31 gennaio. È il caso del Lazio, che probabilmente resterà in arancione. In Regione sperano nello scatto verso la fascia di rischio più basso, fonti ribadiscono ad ...

