Azzi: ” Zaccagni? Ennesimo doppione per completare l’album” (Di giovedì 28 gennaio 2021) Marco Azzi, giornalista, esprime la sua opinione sul mercato azzurro: “Zaccagni Ennesimo doppione per completare l’album delle figurine”. Le parole di Azzi, si accoda alle … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di giovedì 28 gennaio 2021) Marco, giornalista, esprime la sua opinione sul mercato azzurro: “perdelle figurine”. Le parole di, si accoda alle … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Marco Azzi, giornalista, esprime la sua opinione sul mercato azzurro: "Zaccagni ennesimo doppione per completare l'album delle figurine". Le parole di ...

Napoli, un lampo poi il black-out: Rino crolla

La partita sembra bloccarsi poi arriva il lampo di Immobile nella ripresa a far gioire Inzaghi. Gattuso recrimina, con una rabbia che già eclissa l’orgoglio del 6-0 inflitto una settimana prima alla F ...

La partita sembra bloccarsi poi arriva il lampo di Immobile nella ripresa a far gioire Inzaghi. Gattuso recrimina, con una rabbia che già eclissa l'orgoglio del 6-0 inflitto una settimana prima alla F ...