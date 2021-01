Anche la LCR rinnova con la MotoGP fino al 2026 (Di giovedì 28 gennaio 2021) Il futuro della LCR è ancora in MotoGP, fino al 2026. Ieri la scuderia di Lucio Cecchinello ha annunciato il rinnovo del contratto con la Dorna. “È un grande onore per me annunciare che LCR ha recentemente rinnovato con IRTA e Dorna il suo contratto per la classe MotoGP fino al 2026?, ha detto lo stesso Cecchinello. “Sono grato di poter continuare a gareggiare nella categoria regina per altri cinque anni e non vedo l’ora di iniziare un nuovo capitolo nella storia di LCR con entrambi i nostri piloti Takaaki Nakagami e Alex Marquez su una moto ufficiale“. Con LCR, sono due le squadre satellite che hanno già scelto di rimanere in MotoGP. Il Gresini Racing già da tempo aveva annunciato la volontà di continuare, rinunciando allo status di squadra ... Leggi su sport.periodicodaily (Di giovedì 28 gennaio 2021) Il futuro della LCR è ancora inal. Ieri la scuderia di Lucio Cecchinello ha annunciato il rinnovo del contratto con la Dorna. “È un grande onore per me annunciare che LCR ha recentementeto con IRTA e Dorna il suo contratto per la classeal?, ha detto lo stesso Cecchinello. “Sono grato di poter continuare a gareggiare nella categoria regina per altri cinque anni e non vedo l’ora di iniziare un nuovo capitolo nella storia di LCR con entrambi i nostri piloti Takaaki Nakagami e Alex Marquez su una moto ufficiale“. Con LCR, sono due le squadre satellite che hanno già scelto di rimanere in. Il Gresini Racing già da tempo aveva annunciato la volontà di continuare, rinunciando allo status di squadra ...

