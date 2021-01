Maxi truffa nel settore delle energie rinnovabili, arresti in varie Regioni (Di mercoledì 27 gennaio 2021) La Guardia di finanza di Pavia e i carabinieri hanno arrestato undici persone ed effettuato oltre cinquanta perquisizioni nell'ambito di un'operazione contro una Maxi truffa nel settore delle energie ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di mercoledì 27 gennaio 2021) La Guardia di finanza di Pavia e i carabinieri hanno arrestato undici persone ed effettuato oltre cinquanta perquisizioni nell'ambito di un'operazione contro unanel...

LaStampa : Pirellone, maxi truffa con le protesi: il Gruppo San Donato offre un risarcimento da 22 milioni di euro - CALCIOGEMINI : Maxi truffa nel settore delle energie rinnovabili, arresti in varie Regioni #EnergieRinnovabili - Corriere : Energie rinnovabili, maxi truffa: raffica di arresti in varie regioni - marcuccimauriz : RT @MediasetTgcom24: Maxi truffa nel settore delle energie rinnovabili, arresti in varie Regioni #Rinnovabili - cigna69 : RT @Radio1Rai: ??Maxi truffa nel settore delle energie rinnovabili. La @GDF di Pavia sta eseguendo perquisizioni e arresti, in diverse regio… -

Ultime Notizie dalla rete : Maxi truffa Maxi truffa energie rinnovabili, arresti in varie regioni - Ultima Ora Agenzia ANSA Maxi truffa nel settore delle energie rinnovabili, perquisizioni anche in Trentino Alto Adige

Vasta operazione, ancora in corso, della Guardia di finanza: frodati oltre 143 milioni di euro. Undici arresti ...

Maxi-truffa sulle energie rinnovabili: arresti e indagati anche in Sardegna

Dalle prime informazioni, la frode riguarda i contributi pubblici erogati per le energie rinnovabili. Le indagini sono condotte dalla Guardia di Finanza di Pavia, in tandem con i ...

Vasta operazione, ancora in corso, della Guardia di finanza: frodati oltre 143 milioni di euro. Undici arresti ...Dalle prime informazioni, la frode riguarda i contributi pubblici erogati per le energie rinnovabili. Le indagini sono condotte dalla Guardia di Finanza di Pavia, in tandem con i ...