«Il matrimonio di Harry e Meghan non durerà». Ecco la profezia dei sudditi di Sua Maestà (Di mercoledì 27 gennaio 2021) «Il matrimonio di Harry e Meghan non durerà. E un giorno il principe tornerà in seno alla royal family senza la moglie». È la profezia dei sudditi di Sua Maestà coinvolti in un mega-sondaggio del Daily Express. Il quotidiano, a un anno dalla Megxit, ha interpellato oltre 25 mila cittadini britannici a proposito del futuro dei Sussex. E più della metà del campione non ha dubbi: il principe Harry e Meghan Markle prima o poi divorzieranno. E lui tornerà a Londra. Da solo. Solo il 6 per cento degli intervistati crede che i Sussex, un giorno, torneranno insieme in seno alla royal family.

