Una Vita anticipazioni, venerdì 29 gennaio 2021: la vendetta di Genoveva (Di martedì 26 gennaio 2021) Nella nuova puntata di Una Vita che andrà in onda venerdì 29 gennaio 2021, ci verrà mostrato un nuovo piano ideato dalla perfida Genoveva. La donna infatti vorrà mettere in atto una nuova strategia per raggiungere il suo scopo. Farebbe qualsiasi cosa per poter avere Felipe tutto per se. Ma che cosa avrà in mente questa volta? Ormai è abile nel mostrare il suo doppio volto a seconda dell’esigenza. Nel frattempo Susana è sempre più interessata alle attenzioni di Armando e inizia a capire quello che prova per lui. Bellita intanto è nuovamente ai ferri corti con Felicia a causa delle affermazioni di quest’ultima. Puntata Una Vita del 29 gennaio 2021: Susana innamorata di Armando Nel corso della puntata Una Vita ci accorgiamo che Susana si ... Leggi su anticipazionitv (Di martedì 26 gennaio 2021) Nella nuova puntata di Unache andrà in onda29, ci verrà mostrato un nuovo piano ideato dalla perfida. La donna infatti vorrà mettere in atto una nuova strategia per raggiungere il suo scopo. Farebbe qualsiasi cosa per poter avere Felipe tutto per se. Ma che cosa avrà in mente questa volta? Ormai è abile nel mostrare il suo doppio volto a seconda dell’esigenza. Nel frattempo Susana è sempre più interessata alle attenzioni di Armando e inizia a capire quello che prova per lui. Bellita intanto è nuovamente ai ferri corti con Felicia a causa delle affermazioni di quest’ultima. Puntata Unadel 29: Susana innamorata di Armando Nel corso della puntata Unaci accorgiamo che Susana si ...

reportrai3 : La seconda vita di Palella è all’insegna della santità, benedetto da Papa Francesco e dal mondo della finanza. Nell… - Capezzone : Vedo ex renziani di ferro, poi divenuti contiani di ferro, che ora sembrano un po’ smarriti. Sempre di ferro, però:… - Raiofficialnews : “Un racconto coinvolgente che, sullo sfondo di una Napoli in chiaroscuro, indaga sul senso ultimo della vita e del… - alesaura : RT @whiteIouis: madonna conte che si dimette sanremo che salta siamo esclusi dalle Olimpiadi l'immunità di gregge prevista per il 2027 la v… - _Maggieee_ : RT @whiteIouis: madonna conte che si dimette sanremo che salta siamo esclusi dalle Olimpiadi l'immunità di gregge prevista per il 2027 la v… -

Ultime Notizie dalla rete : Una Vita Una vita, le anticipazioni del 26 gennaio Mediaset Play Dieta OMAD: è sicuro mangiare una volta al giorno?

Effetti Collaterali e Benefici della Dieta Omad. Dieta OMAD e Diabete, Dieta OMAD e Disturbi Alimentari. Leggi Qui per Sapere se Fa per Te!

Genitori uccidono figlie, erano convinti di poterle resuscitare

Una volta scoperto il delitto, da parte di un loro parente, è subito giunta la polizia in casa della coppia. L’uomo e la donna si sono opposti all’arresto, assicurando che entro la mezzanotte ...

Effetti Collaterali e Benefici della Dieta Omad. Dieta OMAD e Diabete, Dieta OMAD e Disturbi Alimentari. Leggi Qui per Sapere se Fa per Te!Una volta scoperto il delitto, da parte di un loro parente, è subito giunta la polizia in casa della coppia. L’uomo e la donna si sono opposti all’arresto, assicurando che entro la mezzanotte ...