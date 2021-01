Serracchiani | ' Il Pd è stretto intorno a Conte | lui punto di sintesi imprescindibile'

globalistIT : Cosa ha detto la vicepresidente del #Pd #Serracchiani #crisidigoverno #dimissioniconte - EstePhalloides : @serracchiani Hai stretto? -

Ultime Notizie dalla rete : Serracchiani stretto

Zazoom Blog

Giuseppe Conte si è dimesso. Crisi di governo - Il premier ha rimesso il proprio mandato al presidente Mattarella: “Ringrazio l’intera squadra, ogni singolo ministro, per ogni giorno di questi mesi in ...Al Quirinale il premier per rimettere il suo mandato nelle mani del capo dello Stato. Cdm, via libera al decreto sul Coni ...