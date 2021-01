Scuola | i docenti napoletani scrivono a Conte | Alt al rientro | misure anti Covi insufficienti

Leggi su ildenaro

(Di martedì 26 gennaio 2021) Un gruppo didel liceo Alberti di Napoli ha scritto al presidente del Consiglio, Giuseppe, al ministro dell’Istruzione, Lucia Azzolina, al presidente della Giunta regionale della Campania, Vincenzo de Luca e al sindaco di Napoli, Luigi de Magistris, esprimendo il disappunto per la scelta delper lunedì prossimo. “I presìdi concepiti per la tutela della salute di professori e allievi sono del tutto. Dal metro tra due “rime buccali” – una misura inefficace, non scientifica perché frutto di un compromesso al ribasso tutto politico – alle mascherine che gli studenti non sopportano per più di mezz’ora di seguito. Chi crede il contrario, non ha mai frequentato una classe di liceo da docente”,. A loro giudizio ...