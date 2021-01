Governo | De Falco | “Depositato il simbolo di Centro Democratico Noi la quarta gamba? Serve un progetto unitario | avanti con Conte”

Agenzia_Ansa : Il senatore Gregorio de Falco ex #M5s ha chiesto di aderire alla componente del Centro democratico che fa capo a… - MediasetTgcom24 : Governo, De Falco: 'Siamo una decina per il nuovo gruppo al Senato' #governo - fattoquotidiano : Governo, De Falco: “Depositato il simbolo di Centro Democratico. Noi la quarta gamba? Serve un progetto unitario, a… - Virus1979C : RT @fattoquotidiano: Governo, De Falco: “Depositato il simbolo di Centro Democratico. Noi la quarta gamba? Serve un progetto unitario, avan… - CarenteStella : RT @fattoquotidiano: Governo, De Falco: “Depositato il simbolo di Centro Democratico. Noi la quarta gamba? Serve un progetto unitario, avan… -

Ultime Notizie dalla rete : Governo Falco

Crisi di governo al buio. Il premier Conte, salito al Colle alle 12, è stato 30 minuti a colloquio con Mattarella e si è dimesso per poi recarsi dai presidenti di Senato e ...Il presidente della Repubblica si è riservato di decidere e ha invitato il governo a rimanere in carica per il disbrigo degli affari correnti. Conte punta al reincarico. Di Maio: impegno M5S per stabi ...