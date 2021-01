Giornata della Memoria 2021, eventi e iniziative in Italia da seguire anche in streaming (Di martedì 26 gennaio 2021) Il 27 gennaio è la Giornata della Memoria e, anche per il 2021, sono tantissimi gli eventi organizzati in ogni parte d’Italia per ricordare le violenze della Shoah. In questo giorno del 1945, le truppe sovietiche entrarono nel campo di concentramento di Auschwitz, dove sono morti migliaia di deportati (LA STORIA). Obiettivo della Giornata internazionale è non dimenticare quanto accadde nei lager. Con seminari, incontri, mostre e concerti, ogni città prepara una serie di appuntamenti con testimonianze del genocidio avvenuto tra il 1939 e il 1945. A causa dell’emergenza Covid-19, quest’anno la gran parte delle iniziative sarà fruibile online da ogni parte del Paese. Leggi su tg24.sky (Di martedì 26 gennaio 2021) Il 27 gennaio è lae,per il, sono tantissimi gliorganizzati in ogni parte d’per ricordare le violenzeShoah. In questo giorno del 1945, le truppe sovietiche entrarono nel campo di concentramento di Auschwitz, dove sono morti migliaia di deportati (LA STORIA). Obiettivointernazionale è non dimenticare quanto accadde nei lager. Con seminari, incontri, mostre e concerti, ogni città prepara una serie di appuntamenti con testimonianze del genocidio avvenuto tra il 1939 e il 1945. A causa dell’emergenza Covid-19, quest’anno la gran parte dellesarà fruibile online da ogni parte del Paese.

