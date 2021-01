Cieli limpidi almeno fino a giovedì

Leggi su bergamonews

(Di martedì 26 gennaio 2021) Con il bollettino del Centro Meteo Lombardo curato da Ivan Malaspina vediamo se il sole resisterà sopra Bergamo e la sua provincia. ANALISI GENERALE La rimonta di un campo anticiclonico sull’Europa sud/occidentale è responsabile del generale miglioramento del tempo a cui stiamo assistendo anche sulla Lombardia. La bassa pressione sull’Europa centro/orientale continuerà però a pilotare correnti settentrionali sull’Italia che saranno responsabili di qualche precipitazione nevosa sui versanti settentrionali delle Alpi nei prossimi giorni. Dala tendenza a un indebolimento dell’alta pressione renderà possibile il transito di alcune deboli perturbazioni che porteranno solo un po’ di nuvole in pianura e delle precipitazioni sull’arco alpino. Da confermare un peggioramento più significativo per il fine settimana. Nel corso dei prossimi giorni le temperature non ...