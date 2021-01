Chris Messina e Pilou Asbek tra le star di ISS | thriller ambientato nello spazio

(Di martedì 26 gennaio 2021) Gli attorisaranno tra i protagonisti delISS,, diretto da Gabriela Cowperthwaite.sarà il protagonista delISS, diretto dalla regista Gabriela Cowperthwaite che collaborerà nuovamente con l'attore dopo l'esperienza vissuta sul set di Sergente Rex. La storia sarà ambientata a bordo della stazione spaziale internazionale e avrà come protagonisti degli astronauti in difficoltà. ISS avrà al centro della storia di sei persone che vivono a bordo dell'ISS e ricevono delle informazioni preoccupanti dalla Terra, situazione che minaccia le loro missioni e persino le loro vite. I protagonisti saranno...

Movieplayer.it

