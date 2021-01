**Palermo: ragazza morta nel burrone, la Procura 'è stato il fidanzato a ucciderla'** (Di lunedì 25 gennaio 2021) Palermo, 25 gen. (Adnkronos) - Per la Procura di Termini Imerese (Palermo), che coordina l'inchiesta sulla morte della 17enne Roberta Siragusa, è stato il fidanzato Pietro Morreale di 19 anni a uccidere la giovane. Ecco perché è scattato il fermo per omicidio volontario e occultamento di cadavere. Era stato ieri mattina lo stesso ragazzo a indicare agli inquirenti il luogo del ritrovamento del cadavere di Roberta Siragusa, in un burrone a Caccamo (Palermo). Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 25 gennaio 2021) Palermo, 25 gen. (Adnkronos) - Per ladi Termini Imerese (Palermo), che coordina l'inchiesta sulla morte della 17enne Roberta Siragusa, èilPietro Morreale di 19 anni a uccidere la giovane. Ecco perché è scattato il fermo per omicidio volontario e occultamento di cadavere. Eraieri mattina lo stesso ragazzo a indicare agli inquirenti il luogo del ritrovamento del cadavere di Roberta Siragusa, in una Caccamo (Palermo).

