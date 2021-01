"Il vaccino di Moderna efficace su variante inglese e sudafricana" (Di lunedì 25 gennaio 2021) Il vaccino di Moderna copre anche le varianti inglese e britannica. Sul suo sito, la società ha annunciato i “risultati degli studi di neutralizzazione in vitro dei sieri di persone vaccinate con il vaccino Moderna Covid-19, che mostrano un’attività contro i ceppi emergenti della Sars-cov-2”. “La vaccinazione con il vaccino Moderna Covid-19 ha prodotto titoli neutralizzanti contro tutte le principali varianti emergenti testate, comprese B.1.1.7 e B.1.351, identificate per la prima volta rispettivamente nel Regno Unito e nella Repubblica sudafricana. Lo studio non ha mostrato alcun impatto significativo sui titoli neutralizzanti contro la variante B.1.1.7 rispetto alle varianti precedenti. Una riduzione di sei volte dei titoli ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 25 gennaio 2021) Ildicopre anche le variantie britannica. Sul suo sito, la società ha annunciato i “risultati degli studi di neutralizzazione in vitro dei sieri di persone vaccinate con ilCovid-19, che mostrano un’attività contro i ceppi emergenti della Sars-cov-2”. “La vaccinazione con ilCovid-19 ha prodotto titoli neutralizzanti contro tutte le principali varianti emergenti testate, comprese B.1.1.7 e B.1.351, identificate per la prima volta rispettivamente nel Regno Unito e nella Repubblica. Lo studio non ha mostrato alcun impatto significativo sui titoli neutralizzanti contro laB.1.1.7 rispetto alle varianti precedenti. Una riduzione di sei volte dei titoli ...

