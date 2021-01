Fontana: Lombardia arancione perché abbiamo contestato i conteggi del governo. L’Iss si difende: “algoritmo è corretto” (Di sabato 23 gennaio 2021) Fontana: Lombardia arancione perché abbiamo contestato i conteggi del governo. L?assessore Moratti: “Speranza pretendeva che dicessimo che c?era stato un errore nostro”. L’Iss si difende: “algoritmo è corretto” Il ministro della Salute, Roberto Speranza non fa passi indietro: “La Lombardia ha trasmesso dati errati poi li ha rettificati”. Continua dunque lo scambio di accuse sul caso che avrebbe portato L’Iss a inserire la Lombardia in zona rossa. “Se la Lombardia tornerà arancione lo deve esclusivamente al fatto che abbiamo contestato i ... Leggi su ck12 (Di sabato 23 gennaio 2021)del. L?assessore Moratti: “Speranza pretendeva che dicessimo che c?era stato un errore nostro”.si: “” Il ministro della Salute, Roberto Speranza non fa passi indietro: “Laha trasmesso dati errati poi li ha rettificati”. Continua dunque lo scambio di accuse sul caso che avrebbe portatoa inserire lain zona rossa. “Se latorneràlo deve esclusivamente al fatto chei ...

petergomezblog : La Lombardia è finita sette giorni in zona rossa per un suo errore. Fontana accusa Roma, ma l’Iss documenti alla ma… - fattoquotidiano : Confinati in zona rossa per una settimana perché la Regione Lombardia ha comunicato all’Istituto Superiore di Sanit… - fattoquotidiano : FONTANA SMENTITO 'Lombardia in zona rossa sulla base dei dati inviati dalla stessa Regione' [Leggi] - Ducacontemanu : RT @lercionotizie: #LERCIOSTORY “Si chiamerà Modello Lombardo”, Hollywood annuncia il suo prossimo disaster movie #Lombardia #Fontana - di… - oceanrauhldrew : RT @Zziagenio78: +++FONTANA SBAGLIA UNA FIRMA SU UN DOCUMENTO E LA LOMBARDIA PASSA ALLA FRANCIA+++ -