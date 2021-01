Stalking alla ex moglie, arrestato dai Carabinieri. (Di venerdì 22 gennaio 2021) Pedinamenti, incursioni in casa e molestie telefoniche, questa è la triste sequela di azioni attraverso cui un uomo, accecato dalla gelosia, aveva incominciato a perseguitare la ex moglie. Un altro ... Leggi su gazzettadiavellino (Di venerdì 22 gennaio 2021) Pedinamenti, incursioni in casa e molestie telefoniche, questa è la triste sequela di azioni attraverso cui un uomo, accecato dgelosia, aveva incominciato a perseguitare la ex. Un altro ...

Ultime Notizie dalla rete : Stalking alla Insulti e minacce dei suoceri all’ex nuora non sono stalking Il Sole 24 ORE Massa, ex cappellano ridotto allo stato laicale da Papa Francesco "per aver creato scandalo"

A denunciarlo era stato un militare in servizio nel capoluogo apuano. Marrese era finito sotto inchiesta a Massa per tentata concussione, detenzione di materiale pedopornografico, millantato credito, ...

Prete esorcista a processo per stalking, le accuse: incursioni, prediche con il megafono e telefonate a tutte le ore

CESIOMAGGIORE (BELLUNO) - Sono una trentina i testi chiamati dalle parti nel processo che vede alla sbarra don Giovanni Brancaleoni, 77enne di Frassinelle Polesine (Rovigo) il prete ...

