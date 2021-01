Serie A: le piccole alzano il livello, ma le big scavano il solco – ANALISI TATTICA (Di venerdì 22 gennaio 2021) Il girone d’andata ha certificato la crescita della Serie A a livello di spettacolo e proposta di gioco, in particolare grazie alle “piccole” Questo campionato sta certificando quello che ormai era chiaro da tempo: il livello della Serie A si è alzato molto negli ultimi anni, tanto nel livello tecnico quanto nella proposta di gioco. Sia tra le big che nella fascia bassa della classifica vediamo squadre propositive e ambiziose, molto più coraggiose rispetto a qualche anno fa. Non a caso, le partite sono molto aperte e ricche di gol. Se una volta le medio-piccole si distinguevano per un calcio molto sparagnino, basato su difesa a oltranza e attacchi tramite ripartenze lunghe, oggi vediamo sistemi di pressing molto più elaborati. Basti pensare a formazioni come ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 22 gennaio 2021) Il girone d’andata ha certificato la crescita dellaA adi spettacolo e proposta di gioco, in particolare grazie alle “” Questo campionato sta certificando quello che ormai era chiaro da tempo: ildellaA si è alzato molto negli ultimi anni, tanto neltecnico quanto nella proposta di gioco. Sia tra le big che nella fascia bassa della classifica vediamo squadre propositive e ambiziose, molto più coraggiose rispetto a qualche anno fa. Non a caso, le partite sono molto aperte e ricche di gol. Se una volta le medio-si distinguevano per un calcio molto sparagnino, basato su difesa a oltranza e attacchi tramite ripartenze lunghe, oggi vediamo sistemi di pressing molto più elaborati. Basti pensare a formazioni come ...

