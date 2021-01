Scudetto ed Europa League, Lozano: “Stagione strana, dobbiamo crederci” (Di venerdì 22 gennaio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Mettere da parte la sconfitta in Supercoppa e rituffarsi nel campionato. Hirving Lozano indica la strada al Napoli invitando tutti a rialzare la testa. Il messicano ha parlato a Radio Kiss Kiss del momento degli azzurri ai microfoni di Radio Kiss Kiss a due giorni dalla sfida esterna con il Verona. Supercoppa e Insigne – “E’ un momento difficile per noi e per Lorenzo ma dobbiamo sempre appoggiare i compagni in situazioni simili e andare avanti tutti insieme. Il calcio è così, a volte si vince e a volte si perde. Abbiamo altri obiettivi e bisogna andare in campo a fare ciò che chiede il mister” Insigne – “Sta migliorando molto la nostra intesa, stiamo facendo bene. Il rapporto migliora sia in campo che fuori dal campo. Ne sono felice”. Rapporto con Gattuso – “Io e il mister abbiamo parlato molto, lui è stato chiaro ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 22 gennaio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Mettere da parte la sconfitta in Supercoppa e rituffarsi nel campionato. Hirvingindica la strada al Napoli invitando tutti a rialzare la testa. Il messicano ha parlato a Radio Kiss Kiss del momento degli azzurri ai microfoni di Radio Kiss Kiss a due giorni dalla sfida esterna con il Verona. Supercoppa e Insigne – “E’ un momento difficile per noi e per Lorenzo masempre appoggiare i compagni in situazioni simili e andare avanti tutti insieme. Il calcio è così, a volte si vince e a volte si perde. Abbiamo altri obiettivi e bisogna andare in campo a fare ciò che chiede il mister” Insigne – “Sta migliorando molto la nostra intesa, stiamo facendo bene. Il rapporto migliora sia in campo che fuori dal campo. Ne sono felice”. Rapporto con Gattuso – “Io e il mister abbiamo parlato molto, lui è stato chiaro ...

