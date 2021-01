Morta a 10 anni dopo una sfida social: bloccato Tik Tok (Di venerdì 22 gennaio 2021) Il Garante per la protezione dei dati personali “ha disposto nei confronti di Tik Tok il blocco immediato dell’uso dei dati degli utenti per i quali non sia stata accertata con sicurezza l’età anagrafica”. La decisione è avvenuta dopo la morte della piccola di 10 anni a causa della “Blackout challenge” Mortale. “L’Autorità ha deciso L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di venerdì 22 gennaio 2021) Il Garante per la protezione dei dati personali “ha disposto nei confronti di Tik Tok il blocco immediato dell’uso dei dati degli utenti per i quali non sia stata accertata con sicurezza l’età anagrafica”. La decisione è avvenutala morte della piccola di 10a causa della “Blackout challenge”le. “L’Autorità ha deciso L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

