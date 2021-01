Milan, il piano di Pioli: ecco perché Mandzukic andrà subito in campo (Di venerdì 22 gennaio 2021) L’allenatore del Milan Pioli chiarisce in conferenza stampa il motivo per cui contro l’Atalanta vuole subito concedere il campo a Mandzukic Stefano Pioli ha parlato prima di Milan–Atalanta e si è soffermato su Mario Mandzukic. Inevitabile che l’attaccante croato guadagnasse la scena nel corso della conferenza stampa precedente al match di domani. Ciò che però Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di venerdì 22 gennaio 2021) L’allenatore delchiarisce in conferenza stampa il motivo per cui contro l’Atalanta vuoleconcedere ilStefanoha parlato prima di–Atalanta e si è soffermato su Mario. Inevitabile che l’attaccante croato guadagnasse la scena nel corso della conferenza stampa precedente al match di domani. Ciò che però Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Sport_Mediaset : Il piano #Perez e le 15 ribelli della #SuperLega: la #Fifa avvisa anche Juve, Inter e Milan. #SportMediaset - serieAnews_com : ?? #Milan, #Pioli svela il piano #Mandzukic ?? il tecnico in conferenza prima del match con l'#Atalanta: 'Non solo… - tuttoatalanta : Milan, Pioli: 'Servirà lucidità e intensità per battere quest'Atalanta' - FcInterNewsit : Conte: 'Inter-Juve deve darci ancora più voglia, ma contano i trofei. Il Milan in Coppa? Il campionato è la priorit… - infoitsport : Il piano Perez e le 15 ribelli della SuperLega: la Fifa avvisa anche Juve, Inter e Milan - Sportmediaset -