Da No Time to Die a Uncharted: tutti i nuovi rinvii (Di venerdì 22 gennaio 2021) No Time to Die sembra non avere pace. E' di poche ore fa l'annuncio del terzo rinvio dell' ultimo capitolo della saga di 007, ultimo film che vedrà Daniel Craig vestire i panni della spia al servizio della Regina. L'emergenza sanitaria continua a rendere la vita difficile al mondo del cinema e del teatro. Lo spostamento della data di uscita di No Time to Die, sarà solo l' inizio di una nuova ondata di rinvii che metteranno ancora più in crisi distributori ed esercenti. Negli Stati Uniti molte major hanno deciso di portare avanti una distribuzione incrociata che coinvolge cinema e streaming. Diversi distributori hanno deciso intraprendere la strada del rinvio per far si che i titoli escano direttamente al cinema, favorendo un rilancio della sala. No Time to Die: quando arriverà in sala? Daniel Craig in una scena ...

