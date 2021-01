Rosalinda Cannavò parla del fidanzato: “Sento che non c’è un noi” (Di giovedì 21 gennaio 2021) Rosalinda Cannavò continua ad avere dei dubbi in merito alla sua relazione con il fidanzato Giuliano, ecco cosa ha detto al GF Vip Torna ad attirare l’attenzione dei telespettatori e del gossip Rosalinda Cannavò, concorrente della quinta edizione del Grande Fratello Vip, reality condotto da Alfonso Signorini su Canale 5. Nelle scorse settimane la gieffina ha svelato di avere dei dubbi sul fidanzato Giuliano, non vorrebbe mai che la loro relazione fosse un’abitudine, un rapporto come quello che c’è tra un fratello e una sorella. La storia d’amore tra Rosalinda Cannavò e il fidanzato Giuliano è iniziata da circa dieci anni. Nella casa più spiata d’Italia lei si è più volte detta stanca che non abbiano ancora compiuto passi ... Leggi su nonsolo.tv (Di giovedì 21 gennaio 2021)continua ad avere dei dubbi in merito alla sua relazione con ilGiuliano, ecco cosa ha detto al GF Vip Torna ad attirare l’attenzione dei telespettatori e del gossip, concorrente della quinta edizione del Grande Fratello Vip, reality condotto da Alfonso Signorini su Canale 5. Nelle scorse settimane la gieffina ha svelato di avere dei dubbi sulGiuliano, non vorrebbe mai che la loro relazione fosse un’abitudine, un rapporto come quello che c’è tra un fratello e una sorella. La storia d’amore trae ilGiuliano è iniziata da circa dieci anni. Nella casa più spiata d’Italia lei si è più volte detta stanca che non abbiano ancora compiuto passi ...

