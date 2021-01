L’emigrazione dall’Italia supera ancora l’immigrazione

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di mercoledì 20 gennaio 2021) ROMA (ITALPRESS) –in aumento gli italiani che si trasferiscono all'estero, in calo le immigrazioni degli stranieri. E' quanto emerge da un Rapporto dell'Istat.Nell'ultimo decennio si è registrato un significativo aumento delle cancellazioni anagrafiche di cittadini italiani per l'estero (emigrazioni) e un volume di rientri che non bilancia le uscite (complessivamente 899mila espatri e 372mila rimpatri). Di conseguenza i saldi migratori con l'estero dei cittadini italiani, soprattutto a partire dal 2015, sono stati in media negativi per 69mila unità l'anno. Nel 2019 il volume complessivo delle cancellazioni anagrafiche per l'estero è di 180mila unità, in aumento del 14,4% rispetto all'anno precedente. Le emigrazioni dei cittadini italiani sono il 68% del totale (122.020).