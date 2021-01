Juventus femminile | un dominio sempre più incontrastato

Leggi su metropolitanmagazine

(Di mercoledì 20 gennaio 2021) Lacontinua a correre. La squadra di Guarino non fa altro che macinare vittorie e record, e noi ogni volta non possiamo far altro che elencare i numeri mostruosi di questa squadra. Sono ora undici le vittorie in campionato su undici partite giocate, 32 i gol fatti e solo 6 quelli subiti. Il 2021 è iniziato nello stesso identico modo in cui era terminato il 2020, e alla vittoria della Supercoppa Italiana in finale contro la Fiorentina ha fatto seguito, alla ripresa del campionato, l’ennesima, straordinaria, prova di forza, con il netto 3-0 ottenuto in casa dell’Inter. La vittoria dellacontro l’Inter La trasferta contro l’Inter nascondeva tantissime insidie. Si trattava infatti della prima giornata di campionato dopo la sosta natalizia, in casa di un avversario comunque non semplice, in cerca di riscatto dopo la sconfitta contro ...