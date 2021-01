Gli studenti di Ravenna si fanno ‘sentinelle’ contro gli assembramenti a scuola (Di mercoledì 20 gennaio 2021) BOLOGNA – Gli studenti delle scuole superiori di Ravenna si fanno ‘sentinelle’ contro gli assembramenti e segnaleranno problemi e criticità del ritorno in presenza direttamente al Comune, Ieri pomeriggio il sindaco della città dei mosaici Michele De Pascale e l’assessore all’Istruzione Ouidad Bakkali hanno avuto una sorpresa dall’incontro in videocall con i rappresentanti di istituto delle scuole superiori per un confronto sulla riapertura. Leggi su dire (Di mercoledì 20 gennaio 2021) BOLOGNA – Gli studenti delle scuole superiori di Ravenna si fanno ‘sentinelle’ contro gli assembramenti e segnaleranno problemi e criticità del ritorno in presenza direttamente al Comune, Ieri pomeriggio il sindaco della città dei mosaici Michele De Pascale e l’assessore all’Istruzione Ouidad Bakkali hanno avuto una sorpresa dall’incontro in videocall con i rappresentanti di istituto delle scuole superiori per un confronto sulla riapertura.

RegioneLazio : Prosegue la nostra campagna: Scuola Sicura Gli studenti dai 14 ai 18 anni che vogliono effettuare un tampone nella… - marattin : Gli studenti italiani sono quelli che - dall’inizio del COVID - sono andati a scuola di meno. E siamo primi per dis… - TgLa7 : #Scuola, sono circa 200 le classi di #elementari e #medie sottoposte a quarantena in #Veneto per positività di uno… - DefenseMichel : @mignoloeprof Se un prof facesse questo ragionamento per tutti gli studenti... - guendina75 : @mignoloeprof No, non infuriarti ... mi fai venire in mente quando anche io in università seguivo gli studenti ...… -

Ultime Notizie dalla rete : Gli studenti Liceo Berchet occupato, gli studenti: «Non seguiamo la Dad, scioperiamo» Proteste al Boccioni e allo... Corriere della Sera Studiare e lavorare in UK dopo la Brexit: come si fa

Documenti, attestati e livelli linguistici necessari per lavorare in Gran Bretagna dopo Brexit. ecco tutto quello che ti serve per trasferirti in UK ...

Riapertura scuole: è caos per il rientro in classe

Riapertura scuole: è caos per il rientro in classe. Tra pareri del CTS, decisioni del TAR e proteste degli studenti, ecco cosa sta succedendo nelle varie regioni ...

Documenti, attestati e livelli linguistici necessari per lavorare in Gran Bretagna dopo Brexit. ecco tutto quello che ti serve per trasferirti in UK ...Riapertura scuole: è caos per il rientro in classe. Tra pareri del CTS, decisioni del TAR e proteste degli studenti, ecco cosa sta succedendo nelle varie regioni ...