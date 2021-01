Geotermia ENEL | Luca Rossini nuovo responsabile

Leggi su corrierenazionale

(Di mercoledì 20 gennaio 2021)è ildiGreen Power: è stato a lungo alla guida delle Officine di Larderelloè ilOperations & MaintenancediGreen Power., classe 1960, è laureato in Ingegneria meccanica presso l’Università di Pisa, città in cui tuttora risiede.è un grande esperto in materia di: assunto… L'articolo Corriere Nazionale.