Roma, 30 anni fa la scomparsa di Dino Viola (Di martedì 19 gennaio 2021) Roma - La Roma e il suo popolo ricordano oggi la scomparsa del presidente Dino Viola. Sono trascorsi trent'anni dalla morte dello storico patron giallorosso alla guida del club dal 1979 al 1991. Nei ... Leggi su corrieredellosport (Di martedì 19 gennaio 2021)- Lae il suo popolo ricordano oggi ladel presidente. Sono trascorsi trent'dalla morte dello storico patron giallorosso alla guida del club dal 1979 al 1991. Nei ...

_MiBACT : Piranesi, un illuminista inquieto è il documentario che andrà in onda stasera su @RaiStoria alle ore 21.10: il ritr… - fattoquotidiano : 'MASSACRATO DI BOTTE' La richiesta in Corte d’Assise d’Appello, a Roma, arriva dal pg Roberto Cavallone [LEGGI] - emergenzavvf : Questa mattina al nucleo sommozzatori di #Roma la celebrazione in ricordo di Simone Renoglio, il #vigiledelfuoco tr… - lorenzcamp : Dati settembre 2019, stessa fonte: 'All’Ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma le richieste urgenti in pronto soc… - Penombra_90 : RT @fatina909: ?????????? Camilla, 2 anni circa, taglia piccola È una cagnolina dolce e affettuosa, va d’accordo con tutti, anche i gatti steri… -

Ultime Notizie dalla rete : Roma anni Roma, 30 anni fa la scomparsa di Dino Viola Corriere dello Sport.it Emanuele Macaluso è morto. Addio allo storico dirigente del Pci

Roma, 19 gennaio 2012 - Lutto nel mondo della politica italiana. All'età di 96 anni è morto Emanuele Macaluso, uno storco dirigente del Pci. Nato a Caltanissetta il 21 marzo del 1924, Macaluso è sta ...

È morto Emanuela Macaluso

Roma – È morto Emanuela Macaluso. Aveva 96 anni. È stato politico, giornalista e sindacalista. Iscrittosi al Partito comunista quando ancora c’era il regime fascista, è stato anche dirigente per la Cg ...

Roma, 19 gennaio 2012 - Lutto nel mondo della politica italiana. All'età di 96 anni è morto Emanuele Macaluso, uno storco dirigente del Pci. Nato a Caltanissetta il 21 marzo del 1924, Macaluso è sta ...Roma – È morto Emanuela Macaluso. Aveva 96 anni. È stato politico, giornalista e sindacalista. Iscrittosi al Partito comunista quando ancora c’era il regime fascista, è stato anche dirigente per la Cg ...