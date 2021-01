La lasagna del 2021 è in un tubetto di dentifricio (Di martedì 19 gennaio 2021) Così non l’avevate mai vista. La lasagna del 2021 è in un “tubetto di dentifricio”. La rivisitazione “futuristica” di uno dei piatti più amati della tradizione italiana è di Valerio Braschi, chef del “Ristorante 1978” di Roma che vinse la sesta edizione di Masterchef a soli 18 anni. “Potrete lavarvi i denti con le lasagne”, dice ironico il cuoco quattro anni dopo l’esperienza televisiva. Lo chef ha voluto proporre una sua rivisitazione del piatto più legato ai suoi ricordi di infanzia. Il risultato è una lasagna in tubetto. “Quando da bambino la mattina dopo le feste, appena svegli, ci lavavamo i denti con una bella forchettata di lasagne avanzate in frigo dal giorno prima. Un bellissimo ricordo che ho deciso di riproporre in maniera esplicita”. Con la sua ultima ricetta della ... Leggi su tpi (Di martedì 19 gennaio 2021) Così non l’avevate mai vista. Ladelè in un “di”. La rivisitazione “futuristica” di uno dei piatti più amati della tradizione italiana è di Valerio Braschi, chef del “Ristorante 1978” di Roma che vinse la sesta edizione di Masterchef a soli 18 anni. “Potrete lavarvi i denti con le lasagne”, dice ironico il cuoco quattro anni dopo l’esperienza televisiva. Lo chef ha voluto proporre una sua rivisitazione del piatto più legato ai suoi ricordi di infanzia. Il risultato è unain. “Quando da bambino la mattina dopo le feste, appena svegli, ci lavavamo i denti con una bella forchettata di lasagne avanzate in frigo dal giorno prima. Un bellissimo ricordo che ho deciso di riproporre in maniera esplicita”. Con la sua ultima ricetta della ...

