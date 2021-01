Stefania Orlando, chi è il fratellastro Gianni: la sua terribile storia (Di lunedì 18 gennaio 2021) Nella famiglia di Stefania Orlando c’è un dramma che non era mai stato svelato e ora viene a galla con tutto il suo carico di dolore e sofferenza. Stefania Orlando ha un fratellastro maggiore di cui non ha mai parlato durante la sua avventura al Grande Fratello Vip. Si chiama Gianni, ha 64 anni e L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di lunedì 18 gennaio 2021) Nella famiglia dic’è un dramma che non era mai stato svelato e ora viene a galla con tutto il suo carico di dolore e sofferenza.ha unmaggiore di cui non ha mai parlato durante la sua avventura al Grande Fratello Vip. Si chiama, ha 64 anni e L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

domeniconaso : Stefania Orlando non ha, per fortuna, l’ossessione della vittoria che, purtroppo, vedo in ALTRI. Ti si ama, Orland… - giorgia04177551 : RT @blurosmello: “Manca Dayane perché Rosalinda è a letto” Stefania Orlando, 18 gennaio 2021 #rosmello - Nunzia35694556 : RT @5Gfvip: gara di twerk tra Tommaso e Francesco nel giardino del cucurio con la supervisione di Stefania Orlando per riscaldare gli animi… - brioblu3 : RT @favmypa: Quanto sei figa da 1 a 10? Stefania Orlando #gfvip #tzvip - bcin62 : Stefania Orlando: 'la grande bellezza'.#gfvip -