Più di 100 persone al “Cippo di Sant’Antonio”, sassi contro la polizia: 16enne denunciato (Di lunedì 18 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Gli agenti della polizia di Stato del Commissariato San Giovanni sono intervenuti ieri sera in via Nuova Villa, nel quartiere San Giovanni a Teduccio a Napoli, dove si trovavano circa 100 persone che stavano alimentando le fiamme di diversi pezzi di legno con delle taniche di benzina. I poliziotti, dopo aver richiesto l’intervento dei Vigili del Fuoco per domare le fiamme, sono stati oggetto di un fitto lancio di sassi da parte dei presenti, che ha anche danneggiato la vettura di servizio. Mentre molti si sono allontanati, gli agenti, dopo una colluttazione, sono riusciti a bloccare un 16enne che è stato denunciato per incendio doloso, getto pericoloso di cose, danneggiamento aggravato, violenza, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale nonché sanzionato per ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 18 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Gli agenti delladi Stato del Commissariato San Giovanni sono intervenuti ieri sera in via Nuova Villa, nel quartiere San Giovanni a Teduccio a Napoli, dove si trovavano circa 100che stavano alimentando le fiamme di diversi pezzi di legno con delle taniche di benzina. I poliziotti, dopo aver richiesto l’intervento dei Vigili del Fuoco per domare le fiamme, sono stati oggetto di un fitto lancio dida parte dei presenti, che ha anche danneggiato la vettura di servizio. Mentre molti si sono allontanati, gli agenti, dopo una colluttazione, sono riusciti a bloccare unche è statoper incendio doloso, getto pericoloso di cose, danneggiamento aggravato, violenza, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale nonché sanzionato per ...

