Mina Settembre | anticipazioni seconda puntata lunedì 18 gennaio

Leggi su giornal

(Di lunedì 18 gennaio 2021)è la nuova fiction della Rai che dopo il grande successo di ieri sera torna questa sera,18, in onda in prima serata su rai Uno. Nelladi ieri sera la fiction con protagonista Serena Rossi, Giuseppe Zeno, Christaine Filangieri, Valentina D’Agostino e tanti altri attori d’eccezioni ha fatto il boom di ascolti.Il primo episodio dellaè intitolato “Il pappice e la noce”. Vediamo cheè molto imbarazzato dopo il bacio con Domenico, ma i due non hanno tempo di crogiolare nell’imbarazzo, al consultorio c’è molto da fare.si deve occupare del caso di un giovane talento della musica che secondo il suo ...