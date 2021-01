Mainz 05-Wolfsburg martedì 19 gennaio | ore 20 | 30 | formazioni ufficiali | quote | pronostici Weghorst e Philipp all’assalto del Magonza

Leggi su infobetting

(Di lunedì 18 gennaio 2021) Diciassettesimo e ultimo turno del girone d’andata in Bundesliga e in questodisi affrontano in una sorta di testa-coda il05 e il. Risultato a sorpresa per i biancorossi in quel di Dortmund, dove sono riusciti a strappare un preziosissimo pareggio al Borussia di Haaland. Oztunali ha portato in vantaggio la squadra InfoBetting: Scommesse Sportive e