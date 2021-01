Calciomercato Juventus, si studia l’affare dalla Francia: ne arrivano due (Di lunedì 18 gennaio 2021) Calciomercato Juventus, possibile doppio colpo dalla Francia. I due giocatori hanno annunciato che lasceranno il club È una giornata nera per la Juventus, che ieri sera ha perso malamente a San Siro contro l’Inter di Antonio Conte e si è notevolmente allontanata dalla vetta. Gli uomini di Pirlo sono sembrati completamente inermi davanti alla corazzata L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di lunedì 18 gennaio 2021), possibile doppio colpo. I due giocatori hanno annunciato che lasceranno il club È una giornata nera per la, che ieri sera ha perso malamente a San Siro contro l’Inter di Antonio Conte e si è notevolmente allontanatavetta. Gli uomini di Pirlo sono sembrati completamente inermi davanti alla corazzata L'articolo proviene da Inews.it.

Gazzetta_it : Douglas Costa flop: il Bayern non lo riscatterà dalla Juve - Glongari : Non soltanto la #Roma pensa ad #Otavio in scadenza di contratto con il #Porto. Sono pronte ad entrare nella contesa… - Gazzetta_it : #Juve-#Scamacca, quasi fatta: operazione da 20-25 milioni, arriverà a Torino subito - La Borsa di Pedullà - JuveLiveit : Calciomercato Juventus, accordo totale per Milik: arriva subito - sportli26181512 : Pescara, preso l'ex Juventus Sorensen: Il Pescara ha chiuso per il difensore ex Juventus Sorensen. Contratto fino a… -