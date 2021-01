Brad Pitt con capelli lunghi e rasta: le sue foto sono una gioia per gli occhi (Di lunedì 18 gennaio 2021) Brad Pitt ci aiuta a scacciare ogni tristezza. Oggi e sempre. In particolare è Brad Pitt con i capelli lunghi che riesce in questo intento. Le foto incredibili della sua chioma lunga sono una gioia per gli occhi. Scorrere l’album fotografico di questo attore, tra i più belli e (pare) ancora single della storia, è confortante quanto concedersi una porzione abbondante del proprio comfort food preferito. Per questo abbiamo scelto di raccogliere le foto più belle e incredibili di Brad (senza Angelina Jolie e senza Jennifer Aniston), in questo tristissimo giorno di metà gennaio. Oggi è il Blue Monday e ricordarci com’era Brad in gioventù ci fa sicuramente ... Leggi su amica (Di lunedì 18 gennaio 2021)ci aiuta a scacciare ogni tristezza. Oggi e sempre. In particolare ècon iche riesce in questo intento. Leincredibili della sua chioma lungaunaper gli. Scorrere l’albumgrafico di questo attore, tra i più belli e (pare) ancora single della storia, è confortante quanto concedersi una porzione abbondante del proprio comfort food preferito. Per questo abbiamo scelto di raccogliere lepiù belle e incredibili di(senza Angelina Jolie e senza Jennifer Aniston), in questo tristissimo giorno di metà gennaio. Oggi è il Blue Monday e ricordarci com’erain gioventù ci fa sicuramente ...

Firenze, 18 gennaio 2021 – C’è grande attesa tra i collezionisti di autografi per la prima asta di autografi contemporanei organizzata da Galileum Autografi in collaborazione con l’ Associazione Autog ...

Scopriamo insieme quali scene meritano di essere considerate le migliori o, comunque, le più iconiche della carriera di Brad Pitt ...

