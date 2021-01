Andrea Roncato su Stefania Orlando: “Aveva un altro”, il video che lo sbugiarda (Di lunedì 18 gennaio 2021) Andrea Roncato al veleno su Stefania Orlando. Secondo l’attore, il matrimonio è finito perché lei Aveva un altro. Spunta un video: la verità Fonte foto: Getty Images / Instagram: @StefaniaOrlando1Andrea Roncato è stato ospite di Barbara D’Urso a Live – non è la D’Urso ed ha parlato del suo passato matrimonio con Stefania Orlando, oggi assoluta protagonista del Grande Fratello Vip. La coppia è stata insieme per due intensi anni. Successivamente c’è stata la rottura che si è trascinata qualche strascico. Dopo essersi lasciati hanno comunque avuto un bel rapporto, poi però non si sono più parlati perché l’attuale compagna di Roncato non ... Leggi su chenews (Di lunedì 18 gennaio 2021)al veleno su. Secondo l’attore, il matrimonio è finito perché leiun. Spunta un: la verità Fonte foto: Getty Images / Instagram: @è stato ospite di Barbara D’Urso a Live – non è la D’Urso ed ha parlato del suo passato matrimonio con, oggi assoluta protagonista del Grande Fratello Vip. La coppia è stata insieme per due intensi anni. Successivamente c’è stata la rottura che si è trascinata qualche strascico. Dopo essersi lasciati hanno comunque avuto un bel rapporto, poi però non si sono più parlati perché l’attuale compagna dinon ...

