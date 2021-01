Una famiglia distrutta dal Covid in cinque giorni: morti madre e figlio, ricoverato il padre (Di domenica 17 gennaio 2021) Due persone della stessa famiglia sono decedute nell’arco di soli cinque giorni a causa del Coronavirus. Ancora ricoverato il marito e padre delle vittime Nell’arco di soli cinque giorni una famiglia è stata letteralmente distrutta dal Coronavirus. È successo a Cavallino-Treporti, nel Veneziano, dove lo scorso lunedì è venuta a mancare Mariella Lazzarini, uccisa dalla Covid-19 a soli 65 anni. Ma il virus non si è fermato qui, colpendo anche suo marito Giorgio Zanella ed il 35enne Jacopo, figlio della coppia, spirato nella serata di venerdì. In meno di una settimana, dunque, due componenti della famiglia sono venuti a mancare mentre il padre si trova ... Leggi su periodicoitaliano (Di domenica 17 gennaio 2021) Due persone della stessasono decedute nell’arco di solia causa del Coronavirus. Ancorail marito edelle vittime Nell’arco di soliunaè stata letteralmentedal Coronavirus. È successo a Cavallino-Treporti, nel Veneziano, dove lo scorso lunedì è venuta a mancare Mariella Lazzarini, uccisa dalla-19 a soli 65 anni. Ma il virus non si è fermato qui, colpendo anche suo marito Giorgio Zanella ed il 35enne Jacopo,della coppia, spirato nella serata di venerdì. In meno di una settimana, dunque, due componenti dellasono venuti a mancare mentre ilsi trova ...

carlaruocco1 : Pacchi per gli 'sfigati' e capesante per gli amici! Una vergogna senza fine per chi invece dovrebbe servire lo Stat… - alexbarbera : Una delle grandi novità del Conte ter sarebbe Paola Binetti ministro per la famiglia. Un passo fondamentale per il… - raffaellapaita : «La decisione di rimuovere i manifesti dell’Associazione ProVita &Famiglia affissi nelle strade di #Genova è una SC… - VergatoAndrea : HA MILLANTATO DI ESSERE A CONOSCENZA DEI MIEI TENEBROSI TRASCORSI E VORREI CHE FOSSE ESEGUITO UN CONFRONTO PER CONO… - logicafuzzy : @disinformatico @vfeltri E' come negare la fame nel mondo perchè ti sei appena alzato da tavola in una domenica in famiglia ?? -