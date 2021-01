Terremoto Udine oggi, magnitudo 3.4 vicino Verzegnis: avvertita nettamente in diverse aree (Di domenica 17 gennaio 2021) Una scossa di Terremoto di 3.4 gradi della scala Richter è stata registrata nella notte tra sabato 16 e domenica 17 gennaio 2021 nei pressi del comune friulano di Verzegnis, in provincia di Udine. Mancavano pochi minuti all’1 quando la popolazione è stata svegliata dalla scossa registrata dai sismografi dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia esattamente alle 00:54. Distintamente avvertita in diverse zone della regione non avrebbe però causato danni a persone o cose. Leggi anche >> Terremoto Indonesia oggi magnitudo 6.2, almeno 34 morti e centinaia di feriti: allerta tsunami Terremoto Udine oggi, scossa di magnitudo 3.4: avvertito in diverse ... Leggi su urbanpost (Di domenica 17 gennaio 2021) Una scossa didi 3.4 gradi della scala Richter è stata registrata nella notte tra sabato 16 e domenica 17 gennaio 2021 nei pressi del comune friulano di, in provincia di. Mancavano pochi minuti all’1 quando la popolazione è stata svegliata dalla scossa registrata dai sismografi dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia esattamente alle 00:54. Distintamenteinzone della regione non avrebbe però causato danni a persone o cose. Leggi anche >>Indonesia6.2, almeno 34 morti e centinaia di feriti: allerta tsunami, scossa di3.4: avvertito in...

