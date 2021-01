Governo: Renzi, ‘Italia rischia osso del collo, non è scontro tra due ego’ (Di domenica 17 gennaio 2021) Roma, 17 gen. (Adnkronos) – “L’osso del collo lo sta rischiando l’italia, non lo sto rischiando io”. Quello che sta accadendo “non è lo scontro tra due ego, se martedì dovessero andar male le cose io continuerò a stare al posto mio”. La crisi “ora, in piena pandemia, perché è ora che si gioca il futuro dell’Italia dei prossimi 20 anni, l’occasione di spendere quasi 300 mld e ora o mai più. A me sta a cuore spendere bene i soldi ora perché i debiti graveranno sui nostri figli, sui nostri nipoti”. Così Matteo Renzi, leader di Iv, ospite di ‘Non è l’arena’ su La7. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di domenica 17 gennaio 2021) Roma, 17 gen. (Adnkronos) – “L’dello stando l’italia, non lo stondo io”. Quello che sta accadendo “non è lotra due ego, se martedì dovessero andar male le cose io continuerò a stare al posto mio”. La crisi “ora, in piena pandemia, perché è ora che si gioca il futuro dell’Italia dei prossimi 20 anni, l’occasione di spendere quasi 300 mld e ora o mai più. A me sta a cuore spendere bene i soldi ora perché i debiti graveranno sui nostri figli, sui nostri nipoti”. Così Matteo, leader di Iv, ospite di ‘Non è l’arena’ su La7. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Capezzone : Spoiler dello storytelling di Palazzo Chigi: accendere i riflettori sull’umiliazione numerica da infliggere a Renzi… - fattoquotidiano : Crisi di governo, parla l’ex “responsabile” Scilipoti: “Renzi si sosteneva con Alfano e Verdini. Perché fare le ver… - LegaSalvini : ?? CONTE RISCHIA TIUTTO: NESSUNA RICUCITURA CON RENZI, ANDRÀ AVANTI ANCHE COME GOVERNO DI MINORANZA ?? (Ma Mattare… - silviamatt64 : RT @ibico75: Fare un viaggio verso Mosca in aereo con Navalny deve dare lo stesso brivido di fare un governo con Renzi. #Navalny - Giancar70336148 : RT @ElioLannutti: Crisi di governo, Pd: 'In Aula ognuno si assuma le proprie responsabilità' | Renzi: 'Al Senato non hanno i numeri'. I num… -