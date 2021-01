Vaccino Covid, il Codacons dichiara: “Abbiamo denunciato Pfizer” (Di sabato 16 gennaio 2021) Il Codacons denuncia Pfizer per inadempimento, a seguito della riduzione del 30% sulle dosi di Vaccino anti Covid destinate all’Italia Brutte notizie per l’Italia: l’azienda farmaceutica Pfizer/BioNTech ha deciso di apportare un taglia alla produzione del Vaccino anti Covid molto importante, che in Italia comporterà una riduzione del 30% rispetto alle dosi inizialmente previste. Una L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di sabato 16 gennaio 2021) Ildenunciaper inadempimento, a seguito della riduzione del 30% sulle dosi diantidestinate all’Italia Brutte notizie per l’Italia: l’azienda farmaceutica/BioNTech ha deciso di apportare un taglia alla produzione delantimolto importante, che in Italia comporterà una riduzione del 30% rispetto alle dosi inizialmente previste. Una L'articolo proviene da Inews.it.

SkyTG24 : Covid Israele, dopo due settimane di vaccino calo dei positivi del 33% - Palazzo_Chigi : Oggi l'Italia ha raggiunto il milione di dosi di vaccino anti Covid-19 somministrate. La campagna, iniziata il 27 d… - SkyTG24 : Nella lotta al coronavirus, #Israele vanta al momento un primato, ovvero quello del primo Paese al mondo per numero… - SulPanaro : Perse 600 dosi di vaccino anti Covid per errore - ciafapino : RT @sabrimaggioni: Germania: 10 persone morte dopo aver ricevuto vaccino Pfizer Covid - 19 Non è che #Pfizer ha rallentato la produzione a… -