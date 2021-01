Sono in una brutta situazione. Il cantante si sfoga così. “Farei anche il cameriere” (Di sabato 16 gennaio 2021) Popolare soprattutto negli anni Ottanta, Giovanni Scialpi, oggi conosciuto semplicemente come Shalpy, si è raccontato in un’intervista su Rolling Stone. Il cantante ha voluto raccontare ai lettori come sta trascorrendo le sue giornate lontane dal palco e, soprattutto, in gravi condizioni di indigenza. Il suo è stato un appello disperato in cerca di aiuto. L’ultimo tentativo nella musica Da sempre, la musica è la sua vita; anche se mancava dai grandi palchi da diversi anni, Shalpy ha investito tutto nella sua professione. Durante l’intervista, ha raccontato di aver speso tutti i suoi risparmi per incidere il suo ultimo brano, Let It Snow. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Shalpy (Scialpi) (@shalpyscialpi) Purtroppo, nonostante gli sforzi, le cose non Sono andate ... Leggi su viaggiarealverde (Di sabato 16 gennaio 2021) Popolare soprattutto negli anni Ottanta, Giovanni Scialpi, oggi conosciuto semplicemente come Shalpy, si è raccontato in un’intervista su Rolling Stone. Ilha voluto raccontare ai lettori come sta trascorrendo le sue giornate lontane dal palco e, soprattutto, in gravi condizioni di indigenza. Il suo è stato un appello disperato in cerca di aiuto. L’ultimo tentativo nella musica Da sempre, la musica è la sua vita;se mancava dai grandi palchi da diversi anni, Shalpy ha investito tutto nella sua professione. Durante l’intervista, ha raccontato di aver speso tutti i suoi risparmi per incidere il suo ultimo brano, Let It Snow. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Shalpy (Scialpi) (@shalpyscialpi) Purtroppo, nonostante gli sforzi, le cose nonandate ...

