Governo | Renzi | ' a Conte chiesto risposte | ha scelto altra maggioranza'

Roma, 15 gen. (Adnkronos) - "Vogliamo un Governo più forte, più soldi alla sanità, maggiore centralità della scuola, sblocco dei cantieri per dare lavoro e non sussidi, una giustizia garantista, più trasparenza negli acquisti dell'emergenza, assegnazione della delega ai servizi segreti. Su questi temi il Premier non ha dato risposte, ma ha scelto di farsi sostenere da un'altra maggioranza. E noi abbiamo rinunciato ai nostri posti". Lo scrive Matteo Renzi nella enews.

