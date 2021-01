Covid-19, lieve calo dei contagi e dei morti. Brusaferro: fase delicata, Rt sale ancora a 1,09. “Contagiati soprattutto giovani” (Di venerdì 15 gennaio 2021) Sono 16.146 i nuovi casi e 477 i decessi registrati in Italia nelle ultime 24 ore. È quanto emerge dall'odierno bollettino del ministero della Salute-Iss sull'emergenza coronavirus. Ieri si erano registrati 17.246 nuovi casi e 522 morti. Sempre nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 273.506 tamponi contro i 160.585 di ieri. Il tasso di positività sale è 5,9% (-4,8%). Sono 18.979 i guariti e continua a calare il numero degli attuali positivi: oggi sono 558.068, 3.312 meno di ieri. In dettaglio, sono 22841 (-269 rispetto a ieri), oggi, le persone ricoverate con sintomi negli ospedali italiani con sintomi Covid-19. Nelle terapie intensive nelle ultime 24 ore sono entrati 156 pazienti, e complessivamente vi si trovano 2522 persone, 35 meno di ieri. In isolamento domiciliare si trovano 532.705 persone, 3038 meno di ieri. Complessivamente ... Leggi su ilfogliettone (Di venerdì 15 gennaio 2021) Sono 16.146 i nuovi casi e 477 i decessi registrati in Italia nelle ultime 24 ore. È quanto emerge dall'odierno bollettino del ministero della Salute-Iss sull'emergenza coronavirus. Ieri si erano registrati 17.246 nuovi casi e 522. Sempre nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 273.506 tamponi contro i 160.585 di ieri. Il tasso di positivitàè 5,9% (-4,8%). Sono 18.979 i guariti e continua a calare il numero degli attuali positivi: oggi sono 558.068, 3.312 meno di ieri. In dettaglio, sono 22841 (-269 rispetto a ieri), oggi, le persone ricoverate con sintomi negli ospedali italiani con sintomi-19. Nelle terapie intensive nelle ultime 24 ore sono entrati 156 pazienti, e complessivamente vi si trovano 2522 persone, 35 meno di ieri. In isolamento domiciliare si trovano 532.705 persone, 3038 meno di ieri. Complessivamente ...

Sono 16.146 i nuovi casi e 477 i decessi registrati in Italia nelle ultime 24 ore. Cala il numero delle persone ricoverate in terapia intensiva. Rezza: test antigenici utili e affidabili VIDEO ...

